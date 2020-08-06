واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، مشيداً بما حققه هوك من نتائج في مواجهة النظام الإيراني.وأوضح بومبيو في بيان صادر عنه اليوم، أنه كُلف المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا إليوت أبرامز، للقيام بمهام المبعوث لإيران.يأتي ذلك في وقت يعد مجلس الأمن الدولي لتصويت يجرى الأسبوع المقبل على محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران.// انتهى //23:36ت م0172