أديس أبابا 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جون نكينغاسونغ زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 24 في المئة في القارة الإفريقية.وقال إنه ينبغي زيادة فحوص فيروس كورونا المستجد وإلزام الناس باستخدام الكمامات، لإنقاذ أرواح البشر من خطر الجائحة.وسجلت إفريقيا حتى اليوم 512499 حالة إصابة مؤكدة و 11930 حالة وفاة.وقال نكينغاسونغ إن خمس دول إفريقية سجلت 71 في المئة من حالات الإصابة، هي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا والجزائر.// انتهى //00:15ت م0178