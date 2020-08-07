القاهرة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 21 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 95006 حالات، من ضمنهم 48898 حالةً شفاء و4951 حالة وفاة.وكشف عن خروج 1716 متعافياً من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 48898 حالةً.// انتهى //00:40ت م0181