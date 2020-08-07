واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين حيال حزمة تحفيز مالي جديدة.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 185.66 نقطة بما يعادل 0.68 في المئة ليصل إلى 27387.18 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 21.39 نقطة أو 0.64 في المئة مسجلاً 3349.16 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع 109.67 نقاط، أو واحداً في المئة إلى 11108.07 نقاط.// انتهى //00:55ت م0182