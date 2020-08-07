واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوفر لقاح مضاد لكوفيد-19، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر القادم.وقال ترامب في مداخلة إذاعية اليوم، رداً على سؤال عن مدى توفر لقاح قبل الانتخابات الرئاسية: نعم، سيكون ذلك ممكناً في هذا التاريخ، مؤكداً أن اللقاح في أسوء الاحتمالات سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وربما قبل ذلك.وأضاف: "لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حاليا، واعتقد أننا نتقدم بشكل جيّد جداً بشأن اللقاحات والعلاجات أيضاً".// انتهى //04:39ت م0184