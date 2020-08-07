كانبيرا 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسسجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ال 24 ساعة الماضية و11 حالة وفاة، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 181 وفي استراليا الى 266 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 19862 اصابة تعافى منها 11112 شخصا.بدوره صرح رئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون ان قيود الاغلاق في ولاية فيكتوريا ستكلف اقتصاد البلاد ما يصل الى 12 مليار دولار استرالي خلال الربع الحالي قائلا ان المعطيات الاقتصادية الجديدة من شأنها أن تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في الربع الحالي.// انتهى //07:00ت م0006