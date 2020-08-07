طرابلس 17 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، ووزير خارجية مالطا أفريست بارتولو، موضحة تأكيد الوزيران حرص بلديهما على استقرار ليبيا وتوفير كل ما يلزم لاجتياز الأزمة الراهنة، كما تناولا تطورات الوضع في ليبيا، وأهمية عودة المسار السياسي بما يحقق الأمن الاستقرار.وأشارت الصحف إلى اجتماع قائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، مع ضباط غرف العمليات وعدد من القيادات وآمري المناطق العسكرية في مدينة بنغازي ، مبينة أن الاجتماع آخر التطورات العسكرية، للوقوف على جاهزية كل وحدات قوات القيادة العامة .ونوهت الصحف الى لقاء وزير الداخلية فتحي باشا لاغا مع وزير الخارجية المالطى افريست بارتولو، مبينة ان اللقاء تطرق إلى مناقشة عدة موضوعات تهم الجانبين خاصةً التعاون في المجال الأمني فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتدريب العناصر الأمنية في مجال تفكيك ونزع الألغام، موضحة أعراب الوزير المالطي عن رغبة بلاده في مد جسور التعاون بين ليبيا ومالطا في عدة مجالات تخدم مصلحة البلدين, واهتمت الصحف بقرار المجلس الرئاسي” فائز السراج، بشأن بعض الأحكام لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ونص على فرض لبس الكمامات على المواطنين والتشديد على أصحاب المحال التجارية عدم استقبال المواطنين دون لبس الكمامات، وفرض غرامات مالية على المخالفين ،وشمل القرار ايضا فرض غرامات مالية على المواطنين واصحاب المحلات الذين المخالفة بإجراءات كورونا .وتطرقت الصحف إلى بيان السفارة الأمريكية ، إن واشنطن فرضت، عقوبات مالية على شبكة من المهربين الذين يسهمون في عدم الاستقرار في ليبيا، موضحة أن من بين هؤلاء الأفراد المواطنالليبي فيصل الوادي “وادي”، مشغّل السفينة “مرايا” وشركاؤه مصباح محمد وادي “مصباح” ونور الدين ميلود مصباح “نور الدين”، وشركة الوفاق المحدودة ومقرّها مالطا.// انتهى //07:07ت م0009