عام / عدد الإصابات بكوفيد-19 يتجاوز المليونين في الهند
الجمعة 1441/12/17 هـ الموافق 2020/08/07 م واس
نيودلهي 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كوونا المستجد في الهند المليونين، كما افادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية.
وسجلت الهند حتى اليوم 41 ألفا و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفا و74 إصابة منذ بداية الوباء.
ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.
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