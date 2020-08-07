نيودلهي 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واستجاوز عدد الإصابات بفيروس كوونا المستجد في الهند المليونين، كما افادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية.وسجلت الهند حتى اليوم 41 ألفا و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفا و74 إصابة منذ بداية الوباء.ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.// انتهى //07:40ت م0011