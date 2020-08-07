الرياض 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى الاستقلال.مركز الملك عبدالله للحوار يشارك في تنظيم اللقاء التشاوري الإقليمي لآسيا.التعاون الإسلامي: المملكة تتصدر الدول في إغاثة المنكوبين.وزير الخارجية ورئيس الوزراء السوداني يستعرضان المستجدات.وزير التعليم يناقش أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي الجديد.1775 حالة تعافٍ جديدة.مملكة العـطـاء تواصـل بذلها.«مركز الملك سلمان للإغاثة» الجهة المخوّلة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج.إسقاط طائرة «درون» مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.مشروع الهدي والأضاحي ينفذ أكثر من 50 ألف رأس من الأغنام في الحج.ماكرون من ركام بيروت: النظام يجب أن يتغير.أسئلة إسرائيلية: خيارات حزب الله بين «الاعتدال» والمغامرة.دبلوماسية ألمانية قضت في انفجار بيروت.// يتبع //07:45ت م0012