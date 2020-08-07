المدينة المنورة 17 ذوالحجة 1441هـ الموافق 7 أغسطس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها اليوم عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والمهد, ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //08:32ت م0017