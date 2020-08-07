رام الله 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال، تضامنه الكامل مع لبنان الشقيق قيادة وشعبًا، والاستعداد التام لوضع جميع إمكانات دولة فلسطين لمُساعدة الأشقاء في لبنان في هذه المحنة العصيبة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 23 فلسطينيًا من الضفة الغربية، وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في قرية كفيرت جنوب غربي جنين.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإرسال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (إندونيسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات غير القانونية المستمرة والمتصاعدة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وقواتها العسكرية ومستوطنيها المتطرفين، حتى في ظل انتشار الوباء العالمي (COVID-19).ونشرت تأكيدات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة، تمسك الشعب الفلسطيني بهويته وحقوقه ودولته الوطنية، وإصراره على إنهاء الاحتلال ودحر الاستعمار الاستيطاني، مؤكدًا أن هدفنا الوطني هو إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، إلى جانب استعادة حقوق لاجئينا في العودة والملكية والتعويض.وأخبرت عن اقتحام المئات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وواصلت صحف فلسطين تغطية أخبار فيروس كورونا حيث، سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 453 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و289 حالة تعاف.// انتهى //09:38ت م0023