القاهرة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة تطبيق أعلى المعايير العالمية باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة جميع جوانب الأداء وتحقيق التناغم بين القطاعات الحكومية.وأشارت إلى جلسة المباحثات التي عقدها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في شرق المتوسط والتطورات الآنية على الساحتين الإقليمية والدولية.وسلطت صحف الجمعة الضوء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر واليونان والتي تتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة وذلك بعد سنوات من التفاوض.ونشرت إدانة البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية والتي اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية أمس، وتأكيد دعمه التام لما تتخذه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية.وتناقلت إعلان الجيش الجزائري أن الأزمة المشتعلة في ليبيا تنذر بتداعيات خطيرة على دول المنطقة، وتحذيره من تداعيات الحرب بالوكالة هناك، وتشديده على ضرورة الإسراع بإيجاد مخرج سلمي للأزمة قبل فوات الآوان.وأنبأت صحف القاهرة عن تواصل التضامن العربي والدولي مع لبنان إثر الانفجار الضخم الذي طال مرفأ ببيروت الثلاثاء الماضي، وإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم تغيير خطة انتشاره على الحدود مع لبنان رغم الانفجار.// انتهى //10:04ت م0027