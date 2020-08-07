الخرطوم 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تلقي رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تطرقا خلاله إلى الجهود المبذولة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وسلطت الضوء على إعلان الأمم المتحدة، عن تضرر 50 ألف شخص على الأقل، جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع في أجزاء كبيرة من السودان.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى توقيف 16 شخصًا على ذمة التحقيق، أمس، بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت على خلفية الانفجار.وأشارت إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أكد فيه دعم بلاده لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة.وعرجت صحف الجمعة على توقيع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، اتفاقية مع البنك الدولي يقدم بموجبها 30 مليون دولار لمساعدة الأسر الفقيرة والعمال المتضررين بسبب جائحة كورونا.وأخبرت صحف السودان عن اعتقال ثمانية عناصر من تنظيم داعش الإرهابي غرب مدينة الموصل شمال العاصمة العراقية بغداد.// انتهى //10:45ت م0030