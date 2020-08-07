القاهرة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسحققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 5ر11 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 597 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، إذ صعد مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 06ر2 % ليسجل مستوى 29ر10817 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 3ر4 % ليبلغ مستوى 05ر1588 نقطة، وزاد مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 58ر3 % ليبلغ مستوى 78ر2436 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 8ر4 مليارات جنيه من خلال تداول 477ر1 مليار ورقة منفذة على 123 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 2ر81% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 2ر12% والعرب على 7ر6%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 4ر388مليون جنيه،وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 4ر68 مليون جنيه.// انتهى //11:03ت م0035