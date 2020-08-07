إسلام آباد 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعلان الحكومة الباكستانية عن خطة زمنية لإنهاء قيود الإغلاق الذكي الذي فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك تمهيدًا لفتح المصالح العامة في البلاد تدريجيًا.وأخبرت عن تعافي 90 في المئة من المصابين بفيروس كورونا في باكستان ما أدى إلى تراجع الإصابات اليومية بشكل قياسي.وتطرقت إلى إعلان باكستان عن مقتل أحد جنودها وإصابة آخرين بجروح جراء عمليات قصف مكثفة استهدفت نقاط حدودية باكستانية من داخل الأراضي الأفغانية.وأخبرت صحف إسلام آباد عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق زرعها مسلحو طالبان في إقليم نمروز غربي أفغانستان.وتابعت مستجدات الوضع في لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت، والجهود الدولية الجارية لتقديم المساعدات للبنان وسط مخاوف من تعرض البلاد لأزمة أمن الغذاء.وعرجت صحف باكستان إلى الأوضاع في بنغلادش حيث غمرت الفيضانات الموسمية ثلث مساحة البلاد، فيما لقي المئات حتفهم واضطر الآلاف على التشرد.// انتهى //11:18ت م0036