جدة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية أمس، بمشاركة لجنة التعديات ومراقبة الأراضي، وشرطة البلدية تعديات على مساحة إجمالية بلغت 8700 متر مربع، شكلت تعديات عشوائية شمال غرب حي الرياض، ضمن جهود الأمانة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء .وأفادت رئيس بلدية ذهبان شذى المهنا، أن أزالة الإحداثات والتعديات شملت عشرة من "الأحواش"، مشيرة إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات .// انتهى //11:40ت م0040