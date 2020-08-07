طرابلس 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسمدد المجلس الرئاسي الليبي حظر التجول لمدة عشرة أيام في ليبيا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضح المجلس أن تطبيق قرار الحظر يبدأ اليوم من الساعة التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحًا، على أن يكون حظرًا كاملًا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت، مضيفًا منع التجمعات الكبيرة في المرافق العامة، فيما استثنى محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات الضرورية من القرار.// انتهى //11:55ت م0042