جدة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، نتائج الفرز الثالث والأخير، للمرشحين والمرشحات للقبول في برامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي القادم 1442هـ .وأوضحت الجامعة، في بيان لها من خلال حسابها الرسمي في تويتر، أنه نظرا لتوفر مقاعد شاغرة تُعلن عن نتائج الفرز الثالث والأخير ، داعيةً المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة عبر بوابة القبول "عزز" .وأشارت عمادة القبول بالجامعة إلى أن عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة .// انتهى //12:08ت م0044