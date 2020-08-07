عام / جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن نتائج الفرز الثالث والأخير للقبول للعام الجامعي القادم
الجمعة 1441/12/17 هـ الموافق 2020/08/07 م واس
جدة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، نتائج الفرز الثالث والأخير، للمرشحين والمرشحات للقبول في برامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي القادم 1442هـ .
وأوضحت الجامعة، في بيان لها من خلال حسابها الرسمي في تويتر، أنه نظرا لتوفر مقاعد شاغرة تُعلن عن نتائج الفرز الثالث والأخير ، داعيةً المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة عبر بوابة القبول "عزز" .
وأشارت عمادة القبول بالجامعة إلى أن عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة .
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12:08ت م
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