لندن 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالمخاوف من فرض السطات الفرنسية لائحة العزل الصحي على جميع القادمين من المملكة المتحدة خلال الأيام الخمس القادمة بسبب ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بعض المناطق.وتناولت إعلان وزيرة الداخلية البريطانية تشديد الرقابة عبر القناة الإنجليزية على خلفية رصد زيادة ملحوظة في عدد الزوارق التي تقل المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا إلى الشواطئ الإنجليزية.ونقلت صحف لندن تقارير متنوعة عن حالة الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت، وما خلفه الانفجار من ردود فعل في الداخل اللبناني.ونقلت تحذيرات من أن النظام الصحي في قارة أفريقيا ربما ينهار إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بأن عدد الإصابات هناك ربما تجاوز المليون حالة.وحذّرت صحف بريطانيا من أن حالات الجفاف الشديدة وسط أوروبا ربما تصبح أكثر تواترًا، بل من المحتمل أن ترتفع إلى سبع أضعاف، في حال استمرار ارتفاع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.// انتهى //12:12ت م0045