الرباط 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم على قرار الحكومة المغربية بتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي، إلى غاية العاشر من سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.واهتمت بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، إرسال مساعدة طبية وإنسانية عاجلة للجمهورية اللبنانية، على إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مخلفا عددًا من الضحايا وخسائر مادية جسيمة، وتوجيهه بإرسال وإقامة مستشفى عسكري ميداني بالعاصمة اللبنانية، بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين في هذا الحادث.وسلطت صحف الرباط الضوء على مواقف التضامن العربي والدولي مع لبنان إثر الانفجار الضخم الذي طال مرفأ ببيروت الثلاثاء الماضي، والدعوات لإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف لكشف الحقيقة كاملة.ولفتت الانتباه إلى إعلان البنك الدولي استعداده لدعم لبنان على إثر هذه الكارثة، عبر إجراء تقييم سريع للأضرار، ووضع خطة لإعادة الإعمار وفق المعايير الدولية.وتناقلت صحف المغرب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيجري جولة في شرق أوروبا الأسبوع المقبل، يبدأها من بولونيا، لمناقشة نشر قوات عسكرية.// انتهى //12:24ت م0046