تونس 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالوضع الوبائي الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك بعد تسجيل 41 حالة إصابة جديدة منها 7 حالات إصابة محلية و34 حالة وافدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، إلى 1642 حالة مؤكدة منذ بداية ظهوره.وألقت الضوء على المحادثات التي يجريها رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي والتي تركزت على عرض تصوراته وتلقي مقترحات خاصة في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن المهلة الدستورية المحددة لتكوين الحكومة يوم 25 أغسطس الحالي وفق ما تنص على ذلك أحكام دستور البلاد.ونقلت صحف الجمعة تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت سي اوبراين، أن الرئيس دونالد ترامب بحث مؤخراً مع العديد من قادة العالم الملف الليبي، حيث أكد أنه لا يمكن لليبيين الانتصار إلا إذا اجتمعوا لاستعادة سيادتهم وإعادة بناء دولة موحدة، ملمحًا إلى انزعاج واشنطن الشديد من النزاع المتصاعد في ليبيا ومعارضة الولايات المتحدة للتدخل العسكري الأجنبي.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية بالإنابة القاضي فادي عقيقي توقيف 16 شخصًا بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 137 شخصاً وتسبّب بإصابة خمسة آلاف آخرين.// انتهى //12:26ت م0047