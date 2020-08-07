بيروت 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد ضحايا مرفأ بيروت ارتفع إلى 154 قتيلاً، وأن 20 في المئة من الجرحى البالغ عددهم قرابة 5000 جريح احتاجوا إلى الاستشفاء.وأشار في تصريح له اليوم إلى أن الحالات الحرجة بلغ عددها 120 حالة خصوصاً أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.// انتهى //13:56ت م0058