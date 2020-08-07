عام / فلسطين تسجل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1441/12/17 هـ الموافق 2020/08/07 م واس
رام الله 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 514 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعاف جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.
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