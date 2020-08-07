رام الله 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 514 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعاف جديدة.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.// انتهى //14:48ت م0062