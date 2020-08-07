كانبيرا 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسعقدت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتورة ماريز باين اجتماعا افتراضيا مع نظيرها النيوزيلندي وينستون بيترز بمناسبة المشاورات نصف السنوية لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا.وأكدت باين في بيان صادر عن مكتبها أن العلاقة بين البلدين هي علاقة خاصة، مبنية على قيمنا المشتركة، والروابط الاقتصادية الوثيقة والمصالح الإستراتيجية المتبادلة في الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ آمنة ومستقرة ومزدهرة".وقالت "أستراليا ونيوزيلندا تعملان بشكل وثيق مع جيرانها في منطقة المحيط الهادئ للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية لازمة وباء كورونا، وللتخطيط للانتعاش الاقتصادي".// انتهى //15:01ت م0065