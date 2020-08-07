كيب تاون 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسقرر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تعيين الوزير السابق سيدني مفامادي ورئيسة البرلمان السابقة باليكا مبيت مبعوثين خاصين لدى زيمبابوي.واوردت وكالة انباء جنوب افريقيا ان مهمة المبعوثان تتمثلان في الدخول في حوار ومفاوضات مع حكومة زيمبابوي الذي يشهد سلسلة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تهدد استقرار هذه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.// انتهى //16:05ت م0072