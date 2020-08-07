عام / متحدث القوات الخاصة للأمن البيئي: تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بتبوك
الجمعة 1441/12/17 هـ الموافق 2020/08/07 م واس
تبوك 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس
أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهاب المتحدث الرسمي للقوات بالجميع استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.
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16:24ت م
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