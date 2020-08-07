تبوك 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.وأهاب المتحدث الرسمي للقوات بالجميع استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.// انتهى //16:24ت م0073