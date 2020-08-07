بغداد 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 3461 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, منها 851 في بغداد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء في البلاد الى 144064 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 5236 , فيما تم تسجيل 2172 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 103197 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 35631 , منهم 566 في العناية المركزة.// انتهى //16:30ت م0074