كوناكري 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسدعا حزب تجمع الشعب الغيني، الحاكم في غينيا كوناكري في ختام مؤتمر له، الرئيس ألفا كوندي إلى الترشح لولاية ثالثة، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أكتوبر المقبل.ونقلت وكالة الأنباء الغينية عن كوندي في كلمة له خلال ختام أعمال مؤتمر الحزب الحاكم، أن الهدف الأساسي له في المرحلة المقبلة هو مكافحة الفساد .يذكر أن ألفا كوندي هو معارض تاريخي بغينيا كوناكري، وانتخب رئيسا للبلاد عام 2010، وأعيد انتخابه مجددا لولاية ثانية عام 2015.// انتهى //16:43ت م0077