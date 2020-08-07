عنيزة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واستقدم بلدية عنيزة عدداً من الخدمات لزوار المدينة الغذائية -مقر مزادات موسم عنيزة للتمور- الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع البلدية، ويأتي في مقدمتها ركن المختبر الذي يقوم بفحص التمور الواردة قبل السماح لها بالدخول إلى ساحات المزادات.وبيّن مدير العلاقات العامة ببلدية عنيزة رئيس لجنة الخدمات بموسم عنيزة للتمور فهد بن عبدالعزيز الدويس أن المشاركة تتضمن أيضاً تنظيف الساحات بعد نهاية المزاد، إضافة إلى التعقيم لكامل الموقع بما في ذلك عربات نقل التمور ثلاث مرات يومياً، إلى جانب المراقبة المرئية لما يدور داخل ساحة المزادات على مدار الساعة، ومشاركة إدارة حراس الأمن -مشرفين وأفراد- كأعضاء في اللجنة الأمنية.وأضاف الدويس أن البلدية تعدّ موسم عنيزة للتمور من المناشط التي تحرص على وجودها كشريك تنظيمي أسوة ببقية المناشط التي تشهدها المحافظة، غير أن موسم التمور يأخذ طابع الأهمية الخاصة بكونها ثروة وطنية متجددة، وتشكّل قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني، الأمر الذي جعل الدولة توليه اهتماماً متزايداً كأحد مصادر الأمن الغذائي.// انتهى //17:18ت م0080