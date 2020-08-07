بيروت 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واساستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، وبحث معه الأوضاع العامة لا سيما الوضعين المالي والاقتصادي.كما استقبل الرئيس بري السفير المصري لدى لبنان ياسر العلوي الذي وضعه بأجواء الدعم الذي ستقدمه جمهورية مصر العربية للبنان واللبنانيين لتجاوز هذه المحنة.وبعد اللقاء لفت السفير العلوي النظر إلى "وجود قرار من الرئيس المصري للتضامن الكامل مع لبنان وترجمة هذا التضامن إلى جسر جوي بدأ بالفعل بالأمس ".// انتهى //18:16ت م0081