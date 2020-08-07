عمّان 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1237 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، وسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة إصابة في محافظة أربد شمال البلاد، مبينة في نفس الوقت تسجيل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1194 حالة.// انتهى //18:39ت م0088