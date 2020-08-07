إسلام آباد 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسبحث رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه مع وزير الدفاع الياباني كونو تارو خلال اجتماع افتراضي سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا كذلك الأمور ذات الاهتمام المشترك والروابط العسكرية والتعاون الأمني والدفاعي بين باكستان واليابان.وأضاف البيان، أن الطرفين اتفقا على تعزيز المزيد من التعاون الدفاعي الثنائي خاصة في مجالات التدريب والتمارين المشتركة ومكافحة القرصنة.// انتهى //18:41ت م0089