إسلام آباد 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره اللبناني شاربيل وهبي.ونقل قريشي إلى وهبي تعازي باكستان حكومة وشعبا في ضحايا الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت قبل أيام، مؤكداً وقوف باكستان وتضامنها مع لبنان في هذا الوقت الصعب، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وأطلع قريشي نظيره اللبناني على عزم باكستان على إرسال مواد غذائية وأدوية إلى لبنان.// انتهى //18:43ت م0090