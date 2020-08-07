الرياض 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسرعى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن مساء أمس حفل تكريم الجهات المشاركة في موسم حج 1441 هـ، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة عبر الاتصال المرئي، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وعدد من المسؤولين والقيادات في مختلف القطاعات.وبدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فلم توثيقي يحكي أبرز الإنجازات والجهود التي بذلتها جميع الجهات المشاركة في حج هذا العام 1441.إثر ذلك ألقى معالي وزير الحج والعمرة كلمة رفع فيها باسمه وباسم العاملين في منظومة خدمة حجاج بيت الله الحرام التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما تحقق من نجاح في حج هذا العام ، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة التي حرصت على صحة وسلامة ضيوف الرحمن وفق إجراءات وقائية عالية حظيت بإشادة دولية ومتابعة من منظمة الصحة العالمية.وقال معاليه : كل من عمل في حج هذا العام هو انسان استثنائي، كنا في وسط الحدث وعملنا مع المسؤول ورجل الأعمال والمواطن السعودي، قدموا جل إمكانياتهم وجهودهم لاستضافة حجاج بيت الله الحرام وسط إجراءات صحية وخطط استثنائية دقيقة، شارك في وضعها جميع الجهات العسكرية والمدنية، لينعم الحاج برحلة ايمانية أمنة، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن شرفنا وشرف بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن.بعد ذلك استعرضت الوزارة مقطعًا لتكريم الجهات المشاركة في الحج حيث قدمت خلاله الشكر والتقدير لهم نظير جهودهم على سلامة وراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى مكة وحتى مغادرتهم لها بعد أدائهم لفريضة الحج بكل بسلام آمنين .// انتهى //19:17ت م0093