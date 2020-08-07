واشنطن 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واستعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات أولية للبنان بقيمة 15 مليون دولار، تشمل مساعدات غذائية وإمدادات الطبية، فضلا عن مساعدة مالية للصليب الأحمر اللبناني، وذلك بعد انفجار المرفأ الذي دمر أجزاءً كبيرة من بيروت.وأكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، وقوف بلادها إلى جانب الشعب اللبناني، الذي يواجه الانفجار المروع الذي وقع في الرابع من أغسطس والدمار الشامل الذي سببه.وأعربت عن اعتزازها بهذه المساعدات الأمريكية الطارئة، مشيرةً إلى أنه قد يتم إرسال مساعدات إضافية لاحقاً.وهبطت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 في بيروت أمس الخميس، حاملة الشريحة الأولى من مساعدات الطوارئ متعددة الأوجه من الولايات المتحدة.ومن المقرر أن تصل رحلتان إضافيتان اليوم الجمعة، تحمل كل منهما مواد غذائية ومستلزمات طبية، سيتم توزيعها من قبل الجيش اللبناني.// انتهى //19:31ت م0094