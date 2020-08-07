محايل 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسواصلت بلدية محافظة بارق اليوم جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" برفع وإزالة المخلفات والأنقاض، وتأهيل أرصفة الجزر الوسطية بالشوارع، ومعالجة الحفر الوعائية، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والملصقات، وصيانة أعمدة الإنارة بالطريق والشوارع الرئيسة.ويأتي ذلك ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بمحافظة الليث والمراكز التابعة لها.// انتهى //19:32ت م0095