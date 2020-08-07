تونس 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسوجهت الحكومة الموريتانية دعوة للقبائل المتنازعة على حدودها مع مالي بهدف استئناف الاتفاق الذي وُقّع في نواكشوط أكتوبر الماضي، ووضع حد للتصعيد الذي شهدته المنطقة في الأسابيع الأخيرة.وشهدت المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة مواجهات بين قبيلتي "إديلب" و"أولاد إيعيش" أدت لسقوط عدد من القتلى من الطرفين، وذلك بعد أشهر من الهدوء بناء على اتفاق وُقّع في نواكشوط بحضور وزير الداخلية حينها أحمد ولد عبد الله، ومستشار الرئيس أحمد ولد أباه الملقب "أحميده"، ومسؤولين آخرين.// انتهى //19:36ت م0097