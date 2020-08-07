الجزائر 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 529 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 34155 حالة .وكشف جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1282 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 429 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى23667 حالة.// انتهى //19:39ت م0099