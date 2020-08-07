محايل 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واستابع محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي الحالة المطرية التي شهدتها محافظة محايل والمراكز التابعه لها ، واطمأنّ على عمل الجهات المختصة لمواجهة الأمطار التي هطلت بشكل كثيف على المحافظة خلال الأيام الماضية ، كما وقف على جريان السيول بعدد من المواقع والمراكز التابعة للمحافظة بحضور الجهات المختصة بالمحافظة .وأوضح الفلقي أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يتابع تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد أهمية العمل على معالجة جميع الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كل الملاحظات الحالية، إلى جانب متابعة سير أعمال جميع الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية .// انتهى //20:01ت م0101