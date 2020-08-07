الرباط 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب 1018 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 30662 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 12 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 461، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 21548 بعد تعافي 995 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج هو 8653 من بينهم 127 حالة حرجة.// انتهى //21:19ت م0109