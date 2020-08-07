نيودلهي 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسلقي 16 راكباً على الأقل مصرعهم، فيما أصيب عشرات آخرون اليوم في تحطم طائرة ركاب كانت قادمة من دبي إلى الهند لدى هبوطها في مطار كالكوت بولاية كيرالا.ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن مصادر في الشرطة المحلية القول: إن طائرة تابعة لخطوط (اير إنديا إكسبرس) تحطّمت إثر هبوطها بعد أن خرجت عن مسارها في مطار كاليكوت الدولي بولاية كيرالا جنوب الهند.ولقي الطيار و 15 آخرون حتفهم جرّاء الحادثة، فيما أصيب عشرات آخرون حيث انشطرت الطائرة التي كانت تقل 191 شخصاً من الطاقم والركاب على متنها إلى نصفين بعد الخروج عن المسار في أعقاب الهبوط.وذكر مسؤولون حكوميون في الولاية أنّ الركاب المصابين نُقلوا إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.وتواجه ولاية كيرالا فيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انزلاق الطائرة عن مدرج الهبوط.// انتهى //21:34ت م0110