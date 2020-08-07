جدة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي أضم والليث وعدد من المراكز والقرى والهجر التابعة لها شملت الشواق، وعيار، وغميقة، وصلاق، وبني يزيد، وجذم، وديار فهم، ويلملم، والمرقبان، وسلم الزواهر، والمدرج، والمستنقع، وصوانة، وديار بني هلال، ورهو، والمرقبان، والقوعاء، والحبقة، وبعض القرى والهجر المجاورة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:52ت م0111