بيروت 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسأعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) اليوم إرسال فريق خبراء دوليين متخصصين في تحديد هوية الضحايا إلى موقع الانفجار الكبير الذي هزّ بيروت، وذلك بطلب من السلطات اللبنانية.بعد عدة أيام من المأساة التي أدت إلى مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف، لا يزال كثيرون مفقودين، وفق ما جاء في بيان للإنتربول الذي يتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً له.ونقل البيان عن الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك أن "المدينة، البلد وعائلات لا حصر لها ما زالوا تحت وقع الصدمة ".وأضاف أن "خبرة الإنتربول يمكن أن تقدم مساعدة ثمينة لسلطات البلد، ونواصل تقديم أي دعم ضروري للبنان ".وتنشر "فرق الاستجابة للحوادث" التابعة للإنتربول بطلب من الدول الأعضاء عند وقوع كوارث طبيعية وحوادث أو هجمات.// انتهى //21:57ت م0112