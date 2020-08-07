قلقيلية 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسقمع جيش الاحتلال اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، بأن شاباً أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً.// انتهى //21:58ت م0114