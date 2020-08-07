جنين 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واساستشهدت اليوم، مواطنة فلسطينية متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال في جنين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد داليا أحمد سليمان سمودي متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي في منطقة الجابريات بجنين.وأوضحت أن الشهيدة سمودي كانت قد أصيبت برصاصة في صدرها، اخترقت الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وقد أجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.// انتهى //21:58ت م0115