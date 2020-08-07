الأمم المتحدة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسساعدت المنظمة الدولية للهجرة في اليونان والسلطات اليونانية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة في العراق والسلك الدبلوماسي، 134 مواطناً عراقياً على العودة طواعية إلى بلادهم.وفي بيان صادر اليوم، أكدت الوكالة الأممية أن العائدين غادروا أثينا أمس، في رحلة متجهة إلى مطار بغداد الدولي، حيث نزلت المجموعة الأولى من الركاب، ثم استمرت الرحلة إلى مطار أربيل الدولي.وأشارت الوكالة الأممية إلى أن هذه هي أول مجموعة كبيرة من المهاجرين تعود طواعية من اليونان، منذ فرض القيود على الحركة بسبب كوفيد-19، وقد ضمّت المجموعة 80 رجلاً و 16 امرأة و 38 طفلاً.ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليونان جيانلوكا روكو هذه المبادرة بأنها خطوة مهمة نحو استئناف العمليات في خضم كوفيد-19 وتزويد المهاجرين بخيار العودة بأمان وكرامة.وكان المواطنون العراقيون العائدون يقيمون في جزر ليسفوس وساموس وكوس وخيوس وليروس، وكذلك البر الرئيسي لليونان، لعدة أشهر.وقبل مغادرتهم، وبالتنسيق مع السلطات اليونانية، جرى إيواء المهاجرين في مرفق مؤقت للمنظمة الدولية للهجرة في أتيكا والمركز المفتوح للمهاجرين في أثينا، وقد أجريت جلسات المشورة الفردية بلغاتهم الأم، لتأكيد رغبتهم في العودة الطوعية.// انتهى //21:58ت م0116