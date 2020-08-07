الباحة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بعدد من الطرقات والمنتزهات والمواقع بقطاع السراه، شملت أجزاء من محافظات القرى والمندق والمخواه وقلوه والحجرة وغامد الزناد المراكز التابعة لها، ومنتزهات الثروه الوطني، والخلب، والفراشه.ارتوت على أثرها الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //22:48ت م0121