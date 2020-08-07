بيروت 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسقدمت مملكة البحرين شحنة من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى لبنان بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، للتخفيف من آثار كارثة الانفجار الذي تعرض له مرفأ بيروت.وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب إن الدفعة الأولى من هذه المساعدات تحتوي على المواد الطبية وأجهزة التنفس اللازمة لمثل هذه الظروف.وأعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن من جهته، عن امتنان الحكومة اللبنانية لما أبدته البحرين من تعاطف وتضامن مع الشعب اللبناني وحرصها على الوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة.// انتهى //23:24ت م0125