نواكشوط 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسأكد مستشار رئيس الوزراء الموريتاني المكلف بالشؤون الاجتماعية با هامباتي إن بلاده استطاعت - بفضل الله - ثم ما عُمل من إجراءات استباقية، السيطرة على التحكم في الوضع الوبائي، وعدم انتشاره بشكل أكثر.ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عنه أن هذه النتيجة حققتها موريتانيا بعد أكثر من أربعة أشهر من القضاء على جائحة كورونا.// انتهى //23:59ت م0127