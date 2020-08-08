عام / مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 20 حالةً
السبت 1441/12/18 هـ الموافق 2020/08/08 م واس
القاهرة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واس
سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 141 حالةً بفيروس كورونا المستجد ووفاة 20 حالة جديدة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد فى بيان له اليوم بتعافي 1655 حالةً، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالةً.
وأوضح أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 95147 حالةً، ضمنهم 50553 حالة شفاء، و 4971 حالة وفاة.
// انتهى //
00:35ت م
0129